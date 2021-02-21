ما أنواع الصدقات وهل جميعها قائمة على المبالغ المالية.. أمين الفتوى يجيب

ما أنواع الصدقات وهل جميعها قائمة على المبالغ المالية.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.









قال الدكتور محمود شلبي إن الصدقة التي يخرجها العبد المسلم تعمل على زيادة في ماله وبركة ونماء في كل حياته، لافتا إلى أن الصدقات تنقسم إلى نوعين "الصدقة الجارية والصدقة العادية".





وأوضح أمين الفتوى أن الصدقات تنقسم إلى نوعين الصدقة الجارية وهي التي تدخل في أشياء ثابتة ومستمرة فترة طويلة من الزمن وعلى سبيل المثال "دفع مبلغ لإنشاء مستشفى أو دار ايتام او بناء مسجد وماشابه"، وأما النوع الثاني فهي الصدقة العادية والتي يتم إخراجها في صورة مبلغ من المال وإعطائه للفقير الذي يحتاج المساعدة.





وأشار إلى أنه لا يشترط أن تكون الصدقة قائمة على إعطاء مبالغ مالية أو ما شابه، فمن الممكن يتم إخراجها في صورة شراء ثلاجة لشخص فقير ويحتاج، أو قد تخرج في صورة إعطاء طعام للمحتاجين، وبهذا الصدقة قد تكون قائمة على المال وغير المال.





- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

- تمحو الخطيئة وآثارها.

- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.

- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

- فيها دواء للأمراض البدنية.

- هي دواء للأمراض القلبية.

- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

- تجعل الله يبارك في المال.

- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

- يضاعف الله للمتصدق أجره.

- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.

- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

- تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.

- تدفع البلاء.

- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.

- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.

- مضاعفة أجر الصدقة.

- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

- تدفع ميتة السوء.

- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

- تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.

- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.