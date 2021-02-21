ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ما أنواع الصدقات وهل جميعها قائمة على المبالغ المالية.. أمين الفتوى يجيب

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:39 م
الصدقة
الصدقة
Advertisements
محمود ضاحي
ما أنواع الصدقات وهل جميعها قائمة على المبالغ المالية.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


قال الدكتور محمود شلبي  إن الصدقة التي يخرجها العبد المسلم تعمل على زيادة في ماله وبركة ونماء في كل حياته، لافتا إلى أن الصدقات تنقسم إلى نوعين "الصدقة الجارية والصدقة العادية". 

وأوضح أمين الفتوى أن الصدقات تنقسم إلى نوعين الصدقة الجارية وهي التي تدخل في أشياء ثابتة ومستمرة فترة طويلة من الزمن وعلى سبيل المثال "دفع مبلغ لإنشاء مستشفى أو دار ايتام او بناء مسجد وماشابه"، وأما النوع الثاني فهي الصدقة العادية والتي يتم إخراجها في صورة مبلغ من المال وإعطائه للفقير الذي يحتاج المساعدة.

وأشار إلى  أنه لا يشترط أن تكون الصدقة قائمة على إعطاء مبالغ مالية أو ما شابه، فمن الممكن يتم إخراجها في صورة شراء ثلاجة لشخص فقير ويحتاج، أو قد تخرج في صورة إعطاء طعام للمحتاجين، وبهذا الصدقة قد تكون قائمة على المال وغير المال. 

- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.
- تمحو الخطيئة وآثارها.
- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.
- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
- فيها دواء للأمراض البدنية.
- هي دواء للأمراض القلبية.
- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.
- تجعل الله يبارك في المال.
- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.
- يضاعف الله للمتصدق أجره.
- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.
- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.
- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).
-  تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.
- تدفع البلاء.
- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.
- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.
- مضاعفة أجر الصدقة.
- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.
- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.
- تدفع ميتة السوء.
- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.
- تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.
- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.
- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل النفقة على الزوجة والأبناء صدقة ؟

فضل إطعام الطعام وجمع الناس عليه .. طريقك للجنة ولك 11 مكافأة

عجائب الصدقة.. أسباب تجعلك تحرص على إخراجها يوميًا

هل يجب التصدق بملابس الميت ؟.. الإفتاء تجيب

حكم كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية

الإفتاء: حالتان تجب فيهما الصدقة .. تعرف عليهما

ترشيحاتنا

أولها تركيا.. الكويت تضيف 33 دولة إلى قائمة الأعلى خطورة بسبب كورونا

قبل إهانته بنات الصعيد .. تامر أمين يعترف: ضربت شابا تحرش ببنتي .. فيديو

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

بمهارة رمضان صبحي .. بيراميدز يتأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على راسينج كلوب 2-0

الصحة العالمية تعلق على رصد أول إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور H5N8 في روسيا

الإصابات فى مصر مخيفة.. أستاذ باطنة: علاج وحيد وفعال لمرض السكر .. فيديو

Advertisements

بعد ظهور نوع جديد.. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

إقامة قمة الأهلي والزمالك في رمضان.. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

بعدي بأصعب أيام حياتي.. أسما شريف منير تطلب الدعاء من جمهورها

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد