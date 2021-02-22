أسد يهاجم حارسة حديقة بوحشية في ألمانيا

تعرضت حارسة في حديقة حيوان بألمانيا، تبلغ 25 عامًا، لهجوم شرس من قبل أسد مفترس، أثناء تنظيفها القفص الخاص به؛ لتنقل إلى المستشفى على أثر هذا الهجوم المرعب.





وقالت الشرطة، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن العاملة في حديقة حيوان أوسنابروك، شمال غرب ألمانيا، أصيبت بجروح ليست خطيرة، ونقلت إلى المستشفى كإجراء احترازي.





وأوضحت حديقة الحيوانات، أن حارسة الحديقة، ذهبت إلى القفص الخارجي للأسود، كجزء من عملها، لكنها نسيت إغلاق باب متصل؛ مما سمح للأسد بالخروج ومهاجمتها من الخلف.





وذكرت تقارير محلية، أنه عندما لا حظت حارسة الحديقة خطأها؛ اقترب منها الحيوان فجأة، وأصابها بمخلبه.



