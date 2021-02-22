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فن

فى ذكرى ميلاد تحية كاريوكا.. جمعتها علاقة وطيدة بـ الشيخ الشعراوي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:38 ص
تحية كاريوكا
تحية كاريوكا
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شروق حمدى
تحل  اليوم الاثنين 22 فبراير، ذكرى ميلاد سيدة الرقص الشرقى تحية كاريوكا، والتي تركت بصمتها المميزة بفنها الحافل ومواقفها الوطنية.

وكان لـ كاريوكا علاقة وطيدة بالشيخ الشعراوي فى الفترة الأخيرة من حياتها وجمعته بها العديد من المواقف

كانت أول مرة تلتقى فيها كاريوكا بالشعراوى عندما كانت تؤدى العمرة، وكانت قد اعتزلت وارتدت الحجاب


وقالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى خلال إحدى لقاءاتها عن قصة الطفلة التى وجدتها خالتها تحية كاريوكا على باب شقتها قبل وفاتها بعامين ونصف، قائلة: "وجدت أمام شقتها طفلة مولودة بدمها، فأخذتها واعتنت بها واتصلت بالشيخ الشعراوى وأخبرته بأنها تريد أن تربيها فقال لها اكفليها وسميها عطية الله، وهتكون مفتاحك للجنة".

وتابعت: "كانت تعشق هذه الطفلة وكانت مصدر سعادة لها، وبعد دخولها الرعاية المركزة، طلبت ورقة وكتبت اسم فيفى عبده، وأوصت بأن تتولى رعاية الطفلة بعد وفاتها".

ومن ناحية أخرى قال الماكيير محمد عشوب عن علاقة تحية كاريوكا بالشيخ الشعراوى إنها كانت تعتبره أباها الروحى، وأنه تدخل لحل مشكلتها مع زوجها فايز حلاوة، بعد أن طلقها وطردها من شقتها، ودعاهما فى أحد الفنادق، وطلب من حلاوة أن يدفع لها نصف مليون جنيه نفقة".

وقال عشوب: "إن شقيقه المحامى مصطفى عشوب تولى القضية التى رفعتها تحية لاسترداد شقتها، ولكنه فوجئ باتصال منها تطلب منه عدم حضور الجلسات، فاتصل هو وشقيقه بالشيخ الشعراوى لإخباره، وعندما تحدث معها وسألها عن السبب قالت له تحية: "الراجل متجوز ومعاه مراته وبنت هيروح بيهم فين، وأنا كبرت والشقة كبيرة عليا ومبسوطة فى الشقة اللى أنا فيها"، فلمعت عين الشيخ الشعراوى وبكى قائلا: "بدأت أغير منك يا تحية، لأن ربنا بنى لك قصور فى الجنة".
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