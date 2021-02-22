سامي الجابر: مصر صاحبة مواقف وعلوم أثرت في كل الحضارات.. فيديو

قال الإعلامي سامي الجابر ، إن مصر صاحبة مواقف حضارية ذات أثر وعرق تاريخى أصيل لان المواقف لا تأتى فوضوية .
وأضاف عبد الكريم الانسى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه وضع لحن لعمل غير تقليدى إهداء لمصر ليكون مؤثر وملهم فى مجال الثقافة .
وأشار سامي الجابر ، إلى أن العمق الحضاري والاصالة العراقية لمصر والمصريين هي من علمت الناس أولى الاكتشافات فى العلوم والفنون والرسوم ، حيث أنها انعكست على كثير من الحضارات الأخرى .
وتابعت سامي الجابر ، أن هناك تزامن بين الحضارة البابلية وقدماء المصريين ،ولكن المؤرخين يكتبون أن هناك حقب من الازمات إذا تعرضت لها حضارة من الحضارات لا تعتبر فى مجال التاريخ انها مؤثرة .