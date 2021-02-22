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سامي الجابر: مصر صاحبة مواقف وعلوم أثرت في كل الحضارات.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:53 ص
سامي الجابر
سامي الجابر
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ريهام فيكتور
قال الإعلامي سامي الجابر ، إن مصر صاحبة مواقف حضارية  ذات أثر وعرق تاريخى أصيل لان المواقف لا تأتى فوضوية .

وأضاف عبد الكريم الانسى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه وضع لحن لعمل غير تقليدى إهداء لمصر ليكون مؤثر وملهم فى مجال الثقافة .

وأشار سامي الجابر ، إلى أن العمق الحضاري والاصالة العراقية لمصر والمصريين هي من علمت الناس أولى الاكتشافات فى العلوم والفنون والرسوم ، حيث أنها انعكست على كثير من الحضارات الأخرى .

وتابعت سامي الجابر ، أن هناك تزامن بين الحضارة البابلية وقدماء المصريين ،ولكن المؤرخين يكتبون أن هناك حقب من الازمات إذا تعرضت لها حضارة من الحضارات لا تعتبر فى مجال التاريخ انها مؤثرة .
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