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محافظات

وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة طيبة فى الأقصر.. صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:22 ص
صدى البلد
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شمس يونس

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم الإثنين، وحدة طب أسرة طيبة، في إطار متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.


ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد،  والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات وزارة الصحة.


وبدات جولة الوزيرة  داخل الوحدة بمراجعة ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة  2625 ملفًا حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر  2019

 كما اطلعت الوزيرة على آلية عمل مدخلي البيانات على المنظومة المميكنة لتسجيل ملفات طب الأسرة بما يضمن دقتها وسهولة الحصول عليها.


وتفقدت الوزيرة  أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم (عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات عيادات عيون،عيادات أسنان، )، بالإضافة إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، ومعمل الأشعة، كما تفقدت صيدلية الوحدة وآلية العمل بها من خلال الربط المميكن بين الصيدلية وجميع أقسام الوحدة مما يساهم في التيسير على المرضى، ومتابعة أرصدة الأدوية بصفة مستمرة.


 واشادت  الوزيرة بمستوى الخدمات والتجهيزات الطبية المقدمة بالوحدة، حيث إن جميع الوحدات والمراكز الطبية التي تعمل بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر  من وحدات الجيل الثاني لتقديم الرعاية الصحية، والتي تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، وربطها مركزيًا للاطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مشيرة إلى أهمية توفير الخدمات الطبية بمختلف التخصصات بالوحدات ومراكز طب الأسرة والتي تقدم كافة الخدمات الطبية لهم وفقا لأعلى معايير الجودة.



وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة طيبة فى الأقصر.. صور
وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة طيبة فى الأقصر.. صور
وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة طيبة فى الأقصر.. صور
وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة طيبة فى الأقصر.. صور
وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة طيبة فى الأقصر.. صور
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