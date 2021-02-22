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لوباتيكا: نعمل على فتح آفاق تعاون جديدة مع البرلمان العربي في مكافحة الارهاب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:44 م
رينهولد لوباتيكا،
رينهولد لوباتيكا، الاتحاد البرلمانى الدولي
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فرح علاء الخولي
قال رينهولد لوباتيكا، رئيس الفريق الاستشارى المعنى بمكافحة الارهاب بالاتحاد البرلمانى الدولي، إن هذه اول جلسة له امام البرلمان العربي، معربا عن سعادته في مشاركة البرلمان في جلسته العامة بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، لافتا الي اهمية التعاون بين الدول المختلفة والمجموعات الدولية والبرلمانات العالمية للتصدي الي الارهاب.

وأكد لوباتكا، خلال كلمته أمام البرلمان العربي، على أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي، بهدف فتح آفاق جديدة ووضع خطة عمل ممتدة بين الجانبين في كافة المجالات بخاصة مكافحة الإرهاب.

وشدد على أهمية الدعم الذي يقدمه البرلمان العربي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي الذي يهدد العالم، ان الارهاب يهدد امننا الجامعي.

واردف ان مضى على الاتحاد البرلمانى الدولي مايقرب من 30 عاما، وهي سنين طويلة من الخبرة في القضايا المختلفة، مشيرا الي ان رغم جائحة كورونا يجب الا نغفل ازمة الارهاب والتصدي لها، منوها ان جائحة كورونا ازمة صحة عالمية.
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