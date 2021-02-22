قطع الكهرباء عن عدة مناطق سكنية بطنطا خلال 3 أيام

تعلن محافظة الغربية عن فصل التيار الكهربائي نتيجة أعمال الصيانة لمحطة محولات غرب طنطا، على أن يتم الفصل بالتناوب بين المناطق لمدة ١٠ دقائق لكل منطقة من الساعة ٨ صباحًا إلى الساعة ٩ صباحًا، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء ٢٣/٢/٢٠٢١ حتى يوم الخميس ٢٥/٢/٢٠٢١









والمناطق المتأثرة بالفصل هي:





أولًا: يوم الثلاثاء ٢٣/٢/٢٠٢١ (مصنع الكاوتش، الصوامع، عمارات توكل على السريع، آخر ابن الفارض مع المعاهدة، منطقة سوق الجملة مع علي مبارك).





ثانيًا يوم الأربعاء ٢٤/٢/٢٠٢١ (قرية شبرا النملة والعزب المجاورة، قرية شقرف وتلبت قيصر والعزب المجاورة).





ثالثًا يوم الخميس ٢٥/٢/٢٠٢١ (قرية كفر الحما وخرسيت والعزب المجاورة، مطاحن طريق شوبر ومدخل كفر عصام على السريع، منطقة سوق الجملة مع السريع والمنطقة المقابلة لها على السريع من الجهة الأخرى، محطة المياه الملاحية).



