اتحاد عمال مصر يرد على تامر أمين: عاملات المنازل شريفات.. وهناك قانون يحمي حقوقهن

أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي إستنكاره لتصريحات الإعلامي تامر أمين، بوصفه الصعايدة والفلاحين، بأنهم يرسلون أبنائهم للعمل في الورش، والفتيات للعمل خادمات في المنازل.





وأكد الاتحاد أنه من غير المقبول التقليل من شأن هذه المهن المؤثرة والمحترمة، موضحًا أنها مهن شريفة ولاتقلل من شأن ممتهنيها.





وأشاد محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين بقرار نقابة الإعلاميين، بإلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار على قناة «النهار»، بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة، حيث أجرت النقابة تحقيقات معه، لمدة من الوقت اقتربت من الـ3 ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.





وأكد وهب الله،، على كامل الاحترام والتقدير لكافه العاملين، من خدم المنازل وعمال الورش وأصحاب الحرف، موضحا أن هذه الفئات تقوم بدور كبير في المجتمع، وعملها لا يقل أهميه عن باقي المهن.





وأضاف أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما كبيرا بفئة خدم المنازل، حيث ناقش مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق مشروع قانون يتعلق بخدم المنازل، من أجل حماية حقوقهم،موضحا وجود مواد في قانون العمل تنظم عمالة الأطفال في كافة المجالات







وانتقد أمين اتحاد العمال، أي تصريحات من شأنها تقليل قيمة أي مهنة شريفة يمتهنها صاحبها من أجل كسب قوت يومه، بدلا من اللجوء لجلب المال من خلال طرق غير مشروعة.



