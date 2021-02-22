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برلمان

برلمانى: المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين أعادت الأمل للمواطنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:49 م
مبادرة سكن لكل المصريين
مبادرة سكن لكل المصريين
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " سكن لكل المصريين " ، أعادت الأمل للمواطنين من البسطاء والفقراء الذين لايستطيعون الحصول على الوحدات السكنية ، وإنما يتم تأثيثها بالكامل لهم، مشيرًا الى ان الرئيس السيسى أول قائد على مستوى العالم يجعل ملفات السكن والتعليم والصحة من ركائز الحقوق الاساسية للإنسان المصرى.

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم، بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ، وتأكيده على ضرورة التنسيق بين وزارة الإسكان، والبنك المركزى، فيما يتعلق بتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، والتى يتم من خلالها تنفيذ وحدات سكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل.

وأشاد عضو مجلس النواب،  بالاتفاق الذى تم مع محافظ البنك المركزى، بشأن توفير 60 مليار جنيه، لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بتلك المبادرة، وذلك بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن، وموافقة مجلس إدارة البنك.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيز الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية بأن الوزارة قامت بطرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" لمحدودى الدخل فى عدد من المدن، منها العبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة اضافة الى طرح عدد آخر من الوحدات السكنية فى إطار تلك المبادرة لمتوسطى الدخل، فى عدد من المدن، منها 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، العلمين الجديدة، ورشيد الجديدة، وناصر، وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، و15 مايو.
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