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حوادث

ضبط 147 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بالإسماعيلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:09 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش على عملائهم مُتخذين من دائرة مركزى شرطة (الإسماعيلية – أبو صوير) وقسم شرطة ثان الإسماعيلية أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وبإستهدافهم أمكن ضبطهم و ضبط ( 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلان) وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .

كما تم ضبط ( 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير .

و ضبط ( 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (عاطل) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية .

 وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1,030,000 واحد مليون وثلاثون ألف جنيه تقريبًا) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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