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محافظات

وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول إنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:34 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
افتتح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم  ندوة حول انتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة وذلك في اطار التعاون المثمر بين معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية  ومديرية الزراعة بالفيوم.

حيث تم تنفيذ ندوة إرشادية عن انتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم" بحضور كلا من الأستاذ الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم، والدكتور مدين محمود مرجاوي باحث بالمعمل المركزي للزراعة العضوية،  والدكتورة رشا سيد عبد الحميد رئيس وحدة بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بالفيوم ومهندسي التعاون الزراعي بالمديرية والإدارات التابعة لها و عدد كبير من الباحثين الزراعيين والمهندسين الزراعيين.

تناولت الندوة الموضوعات التالية اهمية النباتات الطبية والعطرية وطرق انتاج تلك النباتات واهم الافات والأمراض التي تصيب النباتات الطبية والعطرية وطرق المكافحة واخيرا  ودور الارشاد في التوسع والنهوض بالنباتات الطبية والعطرية.




نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة الموهوبين والتعلم الذكي )، مسابقة مبدعي المستقبل للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شارك الطلاب الموهوبين فى المسابقة، بـ 400 عمل فني على مستوى المحافظة في مجال التربية الفنية وتأليف الشعر و القصة القصيرة.

وفاز فى مسابقة التربية الفنية 20 طالب وطالبة على مستوى المحافظة ، كما فاز 14 طالب وطالبة فى تأليف القصة والشعر. 

جدير بالذكر سوف يتم تحكيم الأعمال الفائزة على مستوى الجمهورية بمقر وزارة الثقافة خلال مارس 2021 م 

و تقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم  برسالة شكر لجميع الطلاب المشاركين فى المسابقة، وكذلك لإدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية والإدارات التعليمية، والدكتور طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، والمعلمين المشرفين على الطلاب وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.





وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول إنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول إنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية
وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول إنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية
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