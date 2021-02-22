وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة حول إنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية

افتتح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ندوة حول انتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة وذلك في اطار التعاون المثمر بين معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية ومديرية الزراعة بالفيوم.
حيث تم تنفيذ ندوة إرشادية عن انتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم" بحضور كلا من الأستاذ الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم، والدكتور مدين محمود مرجاوي باحث بالمعمل المركزي للزراعة العضوية، والدكتورة رشا سيد عبد الحميد رئيس وحدة بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بالفيوم ومهندسي التعاون الزراعي بالمديرية والإدارات التابعة لها و عدد كبير من الباحثين الزراعيين والمهندسين الزراعيين.
تناولت الندوة الموضوعات التالية اهمية النباتات الطبية والعطرية وطرق انتاج تلك النباتات واهم الافات والأمراض التي تصيب النباتات الطبية والعطرية وطرق المكافحة واخيرا ودور الارشاد في التوسع والنهوض بالنباتات الطبية والعطرية.