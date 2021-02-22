"هشمت رأسه بطفاية سجاير أثناء نومه".. تأجيل محاكمة المتهمة قاتلة زوجها في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل قضية المتهمة بقتل زوجها أثناء نومة وتهشيم رأسه بطفاية سجائر، وذلك بناء على طلب الدفاع للاستعداد للمرافعة ولمناقشة الطبيب الشرعي فيما أورده التقرير.





تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا من صاحب محل بقالة يدعى "م.م" 46 سنة مقيم دائرة القسم باكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.





وتبين وجود جثة "صابر.م" موظف بالمعاش 55 سنة ومقيم بذات العنوان مسجاة على ظهرها بغرفة النوم وبه إصابات وتم نقلها لمشرحة مستشفى ناصر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.





وبالفحص والتحرى وسؤال زوجة المجنى عليه وتدعى "ه.ا" ربة منزل 37 سنة ومقيمة بذات العنوان اعترفت بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لها وتعديه عليها بالضرب وتحرير إيصالات أمانة وهمية ضدها وعلى إثر ذلك قامت بترك منزل الزوجية لمدة عام حتى تم التوفيق بينهما، وعادت منذ حوالى شهرين إلا أنه استمر فى سوء معاملته لها.





وأضافت المتهمة فى اعترافاتها أن المجنى عليه كان لا يعطيها أى مصاريف للمنزل بل كان يأخذ ما معها من مبالغ مالية فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه وعقب استغراقه بالنوم قامت بضربه بطفاية سجائر رخام على رأسه أفقدته الوعى.





وعقب ذلك قامت بخنقه بطرف الجلباب الذى يرتديه حتى تأكدت من مفارقته للحياة وأرشدت المتهمة عن الأداة المستخدمة فى الواقعة وتم التحفظ عليها كما مثلت الواقعة أمام النيابة.





من ناحية أخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا فوق سطح منزله في شبين القناطر.





تلقى فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص في حالة تحلل فوق سطح منزل في قرية بدائرة مركز شبين القناطر.