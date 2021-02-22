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حوادث

القبض على 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة في بنها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:58 ص
القبض على 4 عاطلين
القبض على 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة في بنها
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية  من القبض على 4 عاطلين قاموا باغتصاب فتاة وسط الزراعات بإحدى قرى مركز بنها بعد أن قام أحدهم بإستدراجها بحجة مساعدة والدته فى اعمال تنظيف الشقة وتركوها في حالة إعياء شديدة تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تلقى بلاغا من الأهالي بعثورهم على فتاه 21 عاما في حالة إعياء شديد وسط الزراعات المتاخمه لقرية ورورة دائرة مركز بنها.

وتبين أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 4 اشخاص استدرجها أحدهما بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها فى تنظيف الشقة وتوجه بسيارة يقودها لإحضار المجنى عليها.

وفي الطريق اتصل بباقى المتهمين أصدقائه ثم انحرف بالسيارة والفتاة إلى أحد الزراعات وتناوب المتهمين اغتصابها وتركوها في حالة إعياء شديد وفروا هاربين ونجحت الاجهزة الامنية فى ضبط المتهمين وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

من ناحية اخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا فوق سطح منزله في شبين القناطر.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص في حالة تحلل فوق سطح منزل في قرية بدائرة مركز شبين القناطر.

وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وتبين أن الجثة لشخص يدعى "وائل م"، 35 عاما متوفى منذ يومين تقريبا، وتم نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.
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