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اقتصاد

البورصة تربح 4.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:57 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي نحو 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.296 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 11549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2399 نقطة.

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وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4429 نقطة.

 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3437 نقطة

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