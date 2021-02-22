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رياضة

سيراميكا كليوباترا يتعادل سلبيا أمام غزل المحلة في الشوط الأول بكأس مصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:24 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
انتهت أحداث الشوط الأول لـ مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، اليوم الاثنين، بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب حرس الحدود. 

وخاض هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: عامر عامر 
خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - فابريس نجاه - سيف تقا
خط الوسط: رجب عمران - ضياء قنديل - محمود نبيل - وينفول كوبينا
خط الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - شريف دابو - محمد إبراهيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - أحمد ياسر ريان - مصطفى ميسي. 
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