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توك شو

خبراء يفجرون مفاجأة بشأن انتقال إنفلونزا الطيور للبشر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:55 م
إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور
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البهي عمرو
عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو يوضح اكتشاف حالات ظهر من خلالها انتقال فيروس إنفلونزا الطيور إلى البشر فى روسيا.

وجاء فى الفيديو أن خبراء مركز فيكتور الروسي لعلم الفيروسات، اكتشفوا المادة الجينية لسلالة إنفلونزا الطيور، لدى 7 أشخاص من موظفي مزارع دواجن جنوب البلاد.

وكشفت بروفا رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحقوق المستهلك أن هؤلاء المصابين كانوا فى حالة جيد و تعافوا على وجه السرعة نسبيا ولم تظهر لديهم أى أعراض ملموسة لكن الخبراء رصدوا تغيرات فى أجسام المرضى و استجابة مناعتهم للإصابة.

وأوضحت بروفا أن هذه الحالات تعد الأولى بين البشر، على مستوى العالم وأن السلالة ليست قادرة على الانتقال من شخص إلى آخر، لكن استمرار تحورها قد يؤدى إلى ذلك.
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