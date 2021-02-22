أمن الدولة تحيل أيمن عفيفي للجنايات لتبنيه أفكار داعش الإرهابية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهم أيمن عبد العظيم عفيفي سيف إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالترويج لمعتقدات جماعة داعش التكفيرية والدعوي لقتل رجال الشرطة والجيش.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم روج - بطريق غير مباشر - لارتكاب جرائم إرهابية؛ بأن روج عبر حسابه الخاص المسمى "أبو حمزة أسد الله" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية الداعية الاستخدام العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ؛ على النحو المبين بالتحقيقات.





كما استخدم موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالاتهام السابق.



