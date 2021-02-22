منتصر الرفاعي يوجه انتقادات حادة لـ مروة عيد عبدالملك بسبب شيكابالا ..فيديو





وقال منتصر الرفاعي عبر برنامج 2 صفر على شاشة قناة " الصحة والجمال" الذى يقدمه رفقة الناقد الرياضي صبحي عبد السلام : مروة عيد عبدالملك اعتادت نشر بوستات غير لائقة وتنم عن تنمر حول العديد من النجوم أمثال رمضان صبحى عند انتقاله من الأهلى لـ بيراميدز وحازم إمام نجم الزمالك وأخيرا شيكابالا مشيرا الى أنها لم تتعرض لاى عقاب من إتحاد اليد حتى ترتدع عما تقوم به من إثارة فتن بين الجماهير .





وشدد الرفاعي على أنه كان من أوائل الذين تحدثوا عن إثارة بوستات مروة عيد عبدالملك للفتن بين الجماهير خاصة أنها محسوبة على النادي الأهلي باعتبارها لاعبة سابقة فى القلعة الحمراء قبل الإحتراف ودائمة التشجيع له والمساندة لإدارته مشيرا الى أن تاريخ شيكابالا أكبر منها ولا يوجد وجه للمقارنة بين الطرفين رغم اهتمام الإعلام بالتنمر عليها وإفساح المجال لها لترد على منتقديها .





وكانت مروة عيد عبدالملك قد نشرت بوستا عبر حسابها الشخصى قائلة : "المرحوم شيكابالا سجل هدفا جميلا " الأمر الذى أثار موجة غضب عارمة بين جماهير الزمالك .

وجه الإعلامي والناقد الرياضي بصدى البلد، منتصر الرفاعي انتقادات حادة لـ مروة عيد عبدالملك لاعبة نيس الفرنسي لكرة اليد بسبب تنمرها على شيكابالا .