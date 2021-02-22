عاجل .. كاف يرفض طلب الزمالك تأجيل لقاء تونجيت 24 ساعة

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء.
وكانت بعثة الزمالك قد وصلت للسنغال أمس بعد رحلة معاناة فى السفر من
مطار القاهرة إلى داكار استغرقت قرابة الـ 23 ساعة بسبب عدم قدرة الطائرة الخاصة على
عبور الأجواء الموريتانية لعدم حصولها على تصريح، الأمر الذي جعل البعثة تمكث فى الجزائر
6 ساعات حتى تمكنت وزارة الشباب والرياضة والطيران المدنى والخارجية من إنهاء الأزمة.
واستند "كاف" في رفضه على وصول بعثة الزمالك للسنغال، قبل المباراة بأكثر من ٢٤ ساعة، مما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.
ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد "لات ديور " بمدينة ثيس السنغالية التى تستضيف لقاء الفريق الأبيض أمام مضيفه تونجيث فى نفس الموعد غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا .
وكانت بعثة الزمالك قد وصلت للسنغال أمس بعد رحلة معاناة فى السفر من
مطار القاهرة إلى داكار استغرقت قرابة الـ 23 ساعة بسبب عدم قدرة الطائرة الخاصة على
عبور الأجواء الموريتانية لعدم حصولها على تصريح، الأمر الذي جعل البعثة تمكث فى الجزائر
6 ساعات حتى تمكنت وزارة الشباب والرياضة والطيران المدنى والخارجية من إنهاء الأزمة.