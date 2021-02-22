عاجل .. كاف يرفض طلب الزمالك تأجيل لقاء تونجيت 24 ساعة





ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستند "كاف" في رفضه على وصول بعثة الزمالك للسنغال، قبل المباراة بأكثر من ٢٤ ساعة، مما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.