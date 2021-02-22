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رياضة

غيابات بالجملة ووجوه جديدة في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا بدوري الأبطال

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:52 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسراء أشرف
أعلن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه المسافرة إلى إيطاليا، استعدادا لمواجهة أتالانتا، بعد غدٍ الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب كل من: راموس، مارسيلو، كارفخال، ميليتاو، أودريوزولا، فالفيردي، هازارد، بنزيما، في المقابل ظهرت وجوه جديدة من فريق الشباب.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوب

خط الدفاع: فاران - ناتشو - ميندي - جوست - ميجيل أورتيجا

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - سيرجيو أريباس - بلانكو

خط الهجوم: أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينيسوس جونيور - ماراينو - هوجو دورو.
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