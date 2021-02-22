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منوعات

مليون ريال.. هيئة الزكاة والدخل السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة للإبلاغ عن هذه المخالفة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:58 م
هيئة الزكاة والدخل
هيئة الزكاة والدخل
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عزة عاطف
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، عن مكافآت تصل إلى مليون جنيه لكل من يبلغ عن مخالفة ضريبية.

وذكرت الهيئة المواطنين بقيمة المكافأة من خلال إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق التغريدات تويتر.

تأكدت الزكاة والدخل على أن المكافآت تقدر بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة عند التبليغ عن مخالفة ضريبية في إحدى المؤسسات.

على أن يكون الحد الأقصى مليون ريال سعودي والأدنى ألف ريال

ووفقا للإنفوجراف المنشور على الصفحة، تمنح المكافآت المبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها.

كما أشارت الهيئة إلى انه يمكن التبليغ عن المخالفات عبر قنوات استقبال بلاغات المخالفات الضريبية بالموقع الإلكتروني، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
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مليون ريال.. هيئة الزكاة والدخل السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة للإبلاغ عن هذه المخالفة