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تعليم

نائب وزير التعليم: لن نسمح بإهانة المعلم والتحول الرقمي سمة العصر .. شاهد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:18 م
أثناء الحلقة النقاشية
أثناء الحلقة النقاشية
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محمود زيدان
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لن تسمح بإهانة المعلم، مشيرًا إلى التقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتغليظ عقوبة من يتعرض للمعلمين.

وأضاف حجازي، أن الوزارة تهتم بالوصول للرضا الوظيفي والتمكين الرقمي، وأن العصر القادم هو عصر التحول الرقمي، أما التعليم سيتحرر من الزمان والمكان ولن نكون المدرسة بالمعنى التقليدي والمدارس القديمة ستكون من التراث، والزمن القادم سيشارك المعلم والمتعلمون في وضع المنهج والفرصة ستكون لمواد الأنشطة أكثر من المواد التخصصية.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها نائب وزير التربية والتعليم، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، ناقش خلالها البرامج التدريبية التي نظمتها الوزارة، بحضور، الدكتورة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، وعلي أبو أحمد عضو مجلس النواب، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل المديرية، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.

أشار حجازي، إلى أن الوزارة عقدت برامجًا للتنمية المهنية لمعلمي الصفوف من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي مشيرًا الى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المهنية لمعلمي الصفوف.

وقال إنه تم تنفيذ عدد من البرامج من الأول فبراير 2020 حتى 18 فبراير 20 21 فتم تدريب 4690 معلمًا بالمرحلة الابتدائية، وكان المستهدف 4856 معلمًا بنسبة تدريب 97 % أما المرحلة الإعدادية فتم تدريب 4902 معلمًا من 5252 معلمًا بنسبة تدريب 93 %.

وتابع، أنه تم التدريب على المواد التخصصية واستخدام المنصات أما المرحلة الثانية من التدريب تم تدريب 5566 معلمًا بالمرحلة الابتدائية وكان المستهدف 5889 بنسبه 94 %، أما المرحلة الإعدادية فتم تدريب 5462 معلمًا وكان المستهدف 5997 معلمًا بنسبة 91%.

نائب وزير التعليم: لن نسمح بإهانة المعلم والتحول الرقمي سمة العصر .. شاهد
نائب وزير التعليم: لن نسمح بإهانة المعلم والتحول الرقمي سمة العصر .. شاهد
نائب وزير التعليم: لن نسمح بإهانة المعلم والتحول الرقمي سمة العصر .. شاهد
نائب وزير التعليم: لن نسمح بإهانة المعلم والتحول الرقمي سمة العصر .. شاهد
نائب وزير التعليم: لن نسمح بإهانة المعلم والتحول الرقمي سمة العصر .. شاهد
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