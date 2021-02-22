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محافظات

بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي ..صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:15 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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شمس يونس
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مجمع الأقصر الطبي الدولي ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتى تضم  3 مستشفيات و 17 وحدة ومركز طبي، والمقرر الإنتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة، لتنضم للمرحلة الأول والتى انطلقت في  4 مستشفيات و 42 وحدة ومركز طبي،  بإجمالي 7 مستشفيات، و59 وحدة ومركز طبي بمحافظة الأقصر، بتكلفة بلغت 9.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقًا)، بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد،  والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

و راجعت الوزيرة  الرسومات الهندسية للمبنى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمجمع، موضحا أن تكلفة الإنشاءات والتجهيزات تبلغ 1.2  مليار جنيه، حيث استمعت الوزيرة إلى شرح مفصل عن أقسام المجمع والخدمات الطبية التي من المقرر أن يقدمها للمواطنين، ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.


يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6  محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي ..صور
بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي ..صور
بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي ..صور
بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي ..صور
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