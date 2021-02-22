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محافظات

الصحة: "إيزيس" أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:57 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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شمس يونس
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى إيزيس التخصصي (البياضية سابقًا)، اليوم الإثنين، في إطار  زيارتها الميدانية بمحافظة الأقصر لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ورافق الوزيرة خلال جولتها كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد،  والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وتفقدت الوزيرة  أعمال التجهيزات الجارية بأقسام المستشفى المختلفة، وغرف العمليات واطمأنت على جاهزيتها وتوافر أجهزة التخدير، كما تفقدت حضانات الأطفال، وعيادات الغسيل الكلوي، مشيدة بمستوى التجيهزات بالمستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة، لضمان تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة.

وأشارت الوزيرة  إلى أن المستشفى سيعمل بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، لتقديم خدمات النساء والولادة، والأمومة والطفل، والأطفال المبتسرين، والغسيل الكلوي.

كما أوضحت أنه أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد، ويضم 28 سريرًا، و29 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.


الصحة: "إيزيس" أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد
الصحة: "إيزيس" أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد
الصحة: "إيزيس" أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد
الصحة: "إيزيس" أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد
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