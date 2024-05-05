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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: أعياد المصريين عنوان المحبة والتلاحم بين أبناء الشعب المصري

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة

وجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ولكل الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد حزب المؤتمر ، أن أعياد المصريين ستظل توحد رايتهم وستظل عنوان المحبة والتلاحم بين أبناء الشعب المصري وتعبر عن عمق المشاعر والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري.

وجدد حزب المؤتمر  تأكيده على الوقوف دائما خلف القيادة السياسية ،ودعم جميع قراراتها التي تدعم أمن وأمان الوطن.

وأكد علي أهمية التوحد خلف القيادة السياسية لمواجهه التحديات والصعوبات التي تواجه  الدولة المصرية، داعيا الله أن يحفظ على مصر أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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