الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا يتصدر تويتر.. ومغردون: العاشرة يا أهلي

النسر طاير بجناحاتو والسما سقف طموحاتو ❤— (❁´◡بونبونايه `❁)*✲ﾟ* (@cvicvk) February 22, 2021
تيشرتو واعلامو عندى وف صورى مع بطولاتو 🏆
مش مجرد نادى كوره الاهلى يعنى اداء رجوله 😌
ومش حكايه الف صوره فوق منصات البطوله نمره واحد والبطل👑#الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا pic.twitter.com/RoSvaHdynf
الاهلي دائما هو الكبير وهو العظيم— SEZAR (@SEZAR03511167) February 22, 2021
بس هو فين الزمالك ولا هيقولوا مؤامرة
نادي المؤامرات العالمي#الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا
بداية حلم العاشرة مبشره ان شاء الله ❤❤❤#الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا pic.twitter.com/ARdXzEFTFj— البقاء لله يا جدتي💔Hamada Elswaf🦅 (@ElswafHamada) February 22, 2021
إلعبوا بروح الفانله الحمره #الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا— راجية الجنه (@J7O5djzllz) February 22, 2021
علمنا الاهلى ان لا شئ مستحيل #الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا— Ahmed elsahfy (@elsahfy_ahmed) February 22, 2021