الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا يتصدر تويتر.. ومغردون: العاشرة يا أهلي

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة عصرا على ملعب مكابا بدار السلام في تنزانيا.





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





النسر طاير بجناحاتو والسما سقف طموحاتو ❤

تيشرتو واعلامو عندى وف صورى مع بطولاتو 🏆

مش مجرد نادى كوره الاهلى يعنى اداء رجوله 😌

ومش حكايه الف صوره فوق منصات البطوله نمره واحد والبطل👑#الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا pic.twitter.com/RoSvaHdynf — (❁´◡بونبونايه `❁)*✲ﾟ* (@cvicvk) February 22, 2021

الاهلي دائما هو الكبير وهو العظيم

بس هو فين الزمالك ولا هيقولوا مؤامرة

نادي المؤامرات العالمي#الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا — SEZAR (@SEZAR03511167) February 22, 2021

بداية حلم العاشرة مبشره ان شاء الله ❤❤❤#الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا pic.twitter.com/ARdXzEFTFj — البقاء لله يا جدتي💔Hamada Elswaf🦅 (@ElswafHamada) February 22, 2021

إلعبوا بروح الفانله الحمره #الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا — راجية الجنه (@J7O5djzllz) February 22, 2021