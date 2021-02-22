إصابة شخص سقط من قطار الإسماعيلية - الزقازيق

أصيب، شخص، اثر سقوطه من قطار الاسماعيلية الزقازيق، بمحطة سكك حديد ابو صوير.





تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير امن الإسماعيلية، إخطارا من مدير محطة سكك حديد ابو صوير، بسقوط شخص “ اسلام بيومي جودة”، 22 عام، من قطار الاسماعيلية الزقازيق، مما تسبب في إصابته.





تم نقل المصاب إلى مستشفي جامعة قناة السويس ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





في سياق اخر، لقي شخص مصرعه، إثر سقوطه من القطار أثناء سيره بجوار مزلقان الفردان، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين.





تلقي مدير امن الاسماعيلية، اخطار بوصول بلاغ من القوة المعينة على محطة سكة حديد الفردان، بمصرع شخص أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء محاولته النزول منه أثناء سيره.





وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وتبين أن الجثة لشاب يدعي مصطفي خليل محمد غمري 18 سنة، من فاقوس الشرقية.





ونُقلت الجثة الى مشرحة مستشفى القصاصين بعد معاينة النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.