الزراعة: لن نصدر المادة الخام للقطن مرة أخرى .. فيديو

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري.





تابع مسعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" أعلي معدل لزراعة القطن 2 مليون فدان، لافتا إلى أن التوجه خلال الفترة القادمة سيكون من خلال منع تصدير المادة الخام ".





وأردف:" وزارة الزراعة تهدف لتشجيع الفلاح علي الزراعة ومحصول القطن إستراتيجي يجب أن يأخذ أهمية كبري".





وأكمل:" قادرين علي إعادة العصر الذهبي لزراعة القطنـ مردفا:" القطن محصول متعدد الأعراض وتوجه الدولة هي زيادة الإنتاجية".





وأضاف:" القيادة السياسية في مصر تدعم عودة زراعة الذهب الأبيض مرة أخري، موضحا:" في عام 2022 مصر ستستهلك مليون وربع من مساحة زراعة القطن".



