ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعة: لن نصدر المادة الخام للقطن مرة أخرى .. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:01 م
القطن المصري
القطن المصري
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري.

تابع مسعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" أعلي معدل لزراعة القطن 2 مليون فدان، لافتا إلى أن التوجه خلال الفترة القادمة سيكون من خلال منع تصدير المادة الخام ".

وأردف:" وزارة الزراعة تهدف لتشجيع الفلاح علي الزراعة ومحصول القطن إستراتيجي يجب أن يأخذ أهمية كبري".

وأكمل:" قادرين علي إعادة العصر الذهبي لزراعة القطنـ مردفا:" القطن محصول متعدد الأعراض وتوجه الدولة هي زيادة الإنتاجية".

وأضاف:" القيادة السياسية في مصر تدعم عودة زراعة الذهب الأبيض مرة أخري، موضحا:" في عام 2022 مصر ستستهلك مليون وربع من مساحة زراعة القطن".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان والعمل على حل مشكلاتهم

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

الكويت تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ابنة شريف منير تتألق فى إطلالة شتوية.. شاهد

لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يحذر من عادات تعرض لـ كورونا.. سعر خاتم ميجان ماركل