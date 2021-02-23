سماء القاهرة تشهد ظواهر فلكية جديدة غدا

رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية العديد من الظواهر التي ستشهدها سماء القاهرة غذا الأربعاء ويترقبها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال .

وتشهد القاهرة مرور الكويكب "إيونوما" على مسافة 8.12 درجة جنوبا عن مركز القمر ، في تمام الساعة الرابعة مساءا ، وفي نفس الساعة يمر نجم "رأس التوأم المزخر" على مسافة 3.67 درجة شمالا عن مركز القمر.

وتشهد في نفس اليوم مرورا للكويكب "هيجيا" على مسافة 6.46 درجة جنوبا عن مركز القمر ، في تمام السابعة مساءا .

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وأوضح الدكتور "جاد القاضي" رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لا يوجد أي خطورة من مرور هذه الكويكبات ، فهي لا تمثل خطورة على كوكب الأرض ، حيث إن أقرب مسافة لمرورها تكون ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر .

وكان القومي للبحوث الفلكية قد كشف عن حدوث ظاهرة فلكية شهدناها يوم أمس الاثنين الموافق 22 من شهر فبراير الجاري .

وأشار "القاضي" إن الشمس تعامدت على وجه "رمسيس الثاني" بالمعبد الكبير الخاص به بمدينة أبو سمبل بعد شروق الشمس مباشرة ، حيث استغرقت هذه الظاهرة 20 دقيقة ، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تحدث مرتين كل عام في 22 من شهر فبراير و 22 من شهر أكتوبر.