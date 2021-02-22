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رياضة

الدماطي يتبادل درع وشعار النادي الأهلي مع المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:19 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، على تبادل درع وشعار النادي مع باربرا جونزاليس، المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم، استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني، بخوض المران الأخير على ملعب مكابا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء على استاد مكابا بدار السلام بتنزانيا، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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