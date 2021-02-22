استئصال ورم سرطاني من قولون مريض خمسيني بمستشفي أورام الإسماعيلية

أجرت مستشفي أورام الإسماعيلية التعليمي، عملية إستئصال جذري للقولون الصاعد و المستعرض و إعادة توصيل القولون بالامعاء باستخدام الدباسات الجراحية.





أجري الفريق الطبي، منظار البطن الجراحي لمريض سرطان، يبلغ من العمر 58 عام، كان يعاني من ورم سرطاني كبير بالقولون الصاعد.





شارك في العملية الجراحية، الدكتور عادل محمد اسماعيل، زميل جراحة الاورام و المناظير، والدكتور اسماء صلاح "مدرس التخدير ".





ضم الفريق المعاون، ماجد المغرب، سارة صبيح، رنا أحمد.





وتستعد مستشفى اورام الاسماعيلية، للإنضمام إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة الثانية، ضمن 9 مستشفيات، والتي تخضع لأعمال تطوير وتجهيز البنية التحتية علي مستوي محافظة الإسماعيلية، ليصبح إجمالي المستشفيات العاملة تحت مظلة المنظومة الطبية الجديدة 13 مستشفي منتشرة علي مستوي المراكز والمدن وتقدم خدمات طبية متنوعة.





وتتكون مستشفى اورام الاسماعيلية من عدة اقسام، وهي العيادات الخارجية، جراحة، غدة، مسالك، علاج الم، اورام كيماوى، اشعاعى، اسنان، روماتيزم وتأهيل، علاج طبيعى، امراض قلب، اوعية دموية وجراحتها.





بالاضافة إلي الرعاية المركزة، والتي تحتوي علي 7 اسرة عناية مركز، و3 وسطي.





كما تضم 3 معامل الهيستوباثولوجى، كيمياء الدم، الميكروبولوجى ودلالات الاورام.