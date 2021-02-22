أحمد سامي: سموحة يستحق الفوز أمام المصري.. وحسام حسن غير موفق

وقال أحمد سامي في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس": "لعبت أمام المصري بهدف تحقيق الفوز والحصول على ثلاثة نقاط لكن لم يحالفنا الحظ".

ووجه أحمد سامي الشكر إلي لاعبي الفريق على الرغم من تحقيق التعادل الإيجابي أمام المصري قائلا: "قدمنا ما لدينا والتوفيق من عند ربنا".

وتابع: "حسام حسن لم يكن موفقا أمام المصري في لقاء اليوم".

وسيطر التعادل الإيجابي على أحداث مباراة نادي سموحة والنادي المصري البورسعيدي "1-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز .





بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي المصري حيث تمكن عمر كمال من إحراز الهدف الأول لصالح النادي المصري البورسعيدي في الدقيقة " 14"، من ركلة جزاء.





ونجح عبد الكبير الوادي في إحراز هدف التعادل لسموحة في الدقيقة 37"، من كرة عرضية من محمد الترهوني من جهة اليسار قابلها عبد الكبير الوادي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.





وشهد الشوط الثاني عددا من الهجمات المرتدة من أجل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة على مرمي الفريقين ليعلن حكم المباراة انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي ويحرم المرج الأزرق من الصعود للمربع الذهبي.





وتواجد سموحة في المركز التاسع برصيد 18 نقطة بينما تواجد المصري في المركز الرابع برصيد 21 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.





وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي: أحمد مسعود





خط الدفاع: علاء عطا، عمرو موسى، محمد صالح، أحمد شديد قناوي





خد الوسط:عمر كمال، فريد شوقى، إيزى إيميكا، سعيدو سمبوري، محمد عنتر





وفى الهجوم: أوستن أموتو