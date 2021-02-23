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لأول مرة.. ابن شعبان عبد الرحيم يكشف سر فقدان بصره.. ويؤكد: تركت المدرسة بسببه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:31 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف "سيد" ابن المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، لأول مرة عن سر فقدان بصره، مشيرًا إلى أنه متزوج ولديه 4 أولاد، ويعاني "عيب خلقي في عينيه"، ولد به.

وقال خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، :"أبويا كان رقم واحد، وكان بالنسبالي كل شيء، وأنا مفتقده أوي دلوقتى.. ومش عارف أبقى بني آدم طبيعي زى الأول.. ضهرى انحنى خلاص".

وواصل :"أبويا قالي هتبقى نجم كبير، وهتعمل ألحان لنجوم معروفين ومشاهير، وبالفعل عملت لحن لطارق الشيخ هينزل لسه بعد يومين.. أنا ملحن ومطرب ".

وعن فقدان بصره، قال:" أنا أتولدت بعيب خلقي.. طلعت من المدرسة عشان مش بعرف ابص في الكتاب.. وأبويا قال لو ينفع أبيع كل اللى معايا وارجع أعيش في أوضة زى زمان مستعد ".

وفي وقت سابق، التقى برنامج صبايا الخير، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، بابن المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، "سيد" وهو فاقد البصر.

وقال سيد شعبان عبد الرحيم، إنه رغم فقدان بصره، لكنه كان يعمل مع والده من صغره، منذ 19 عامًا، ويعزف على "الأورج" مضيفًا: "كنت بعزف أورج مع أبوبا، وكنت عاوز أبيع الأورج بعد رحيل والدي".


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