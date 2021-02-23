ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن بدر نوفل صديق عادل إمام

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:07 ص
بدر نوفل
بدر نوفل
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان بدر نوفل والذى قدم عددا من الأدوار الثانوية، ورغم ذلك؛ إلا أنه استطاع أن يلفت الانظار إليه بقوة من خلال هذه الأدوار. 

ونرصد فى السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنان الراحل بدر نوفل. 

- اسمه محمد بدر الدين أحمد نوفل، واسم الفني بدر نوفل.

- ولد في مثل هذا اليوم 23 فبراير من عام 1929.

- تخرج نوفل في كلية الشرطة وتدرج في العمل كضابط، لكنه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليتخرج عام 1951، وعمل بجانب التمثيل، في جهاز المخابرات العامة.

- بدأ حياته المهنية كممثل عام 1957 في فيلم (سجين أبو زعبل)، لكن معرفة الجمهور به جاءت مع فيلم (الرجل الثاني) مع رشدي أباظة في عام 1959.

- قدم نوفل أشهر أدواره "أبو الليل" في فيلم حمل الاسم نفسه، وكان الفيلم يتناول قصة رجل يرهب الناس في قرية بسيطة لكن هناك نقطة ضعف وحيدة في حياته وهي "ضحى" التي يحبها، الفيلم قصة وسيناريو وحوار كامل عبدالسلام، وعدلي المولد، إخراج، حسام الدين مصطفى، وبطولة سامية جمال، وأحمد رمزي، ومحمود المليجي.

- برز نوفل في عدة أعمال مسرحية مهمة مثل: (حكاية جواز) 1966، (شاهد ما شفش حاجة) 1976 بدور المحامي ، (سك على بناتك) 1980 بدور المدرس المتصابي التي تخطط الابنة الصغري "شيريهان" لللإيقاع به، ومسرحية (الواد سيد الشغال) في دور خال مغاوري، 1993.

- جمعته علاقة صداقة بالفنان عادل إمام؛ إذ جسد معه عددا كبيرا من الأعمال منها فيلم المتسول"، و"الواد سيد الشغال"، و"شاهد ما شفش حاجة".

- قدم طوال مشواره الفني قرابة 180 عملا فنيا بين المسرح والتلفزيون والسينما.

- ألَّف 3 أعمال، حيث كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم "جواز مع سبق الإصرار"، عام 1987 بطولة حاتم ذو الفقار، وسناء يونس، وفريدة سيف النصر، إخراج كمال عيد، وفيلم "البدوية العاشقة" عام 1963 إخراج نيازي مصطفى، بطولة كمال الشناوي، وسميرة توفيق، ونجوى فؤاد، وفيلم "الجاسوس"، عام 1964 بطولة فريد شوقي وعادل أدهم.

- توفى الفنان الكبير بدر نوفل بالقاهرة في 13 أكتوبر 2000، عن عمر ناهز 71 عاما.

- بدر نوفل مع عادل إمام في فيلم المتسول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البرنس.. أحمد حاتم يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد.. منى زكي وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز في رحلة بحرية

على البيانو.. أحمد حاتم ونادر حمدي يعزفون أنغام عمرو دياب في دبي

شيرين رضا تروج لفيلم قمر 14

رفض الهجرة إلى إسرائيل ومات بجلطة دماغية.. معلومات لا تعرفها عن إلياس مؤدب

رسميا.. درة بطلة بين السما والأرض مع هاني سلامة

ترشيحاتنا

فرج عامر: بيع حسام حسن لنادٍ مصري مع نهاية الموسم.. تفاصيل

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحاجة قبل الفجر .. 10 سور اقرأ إحداها واذكر حاجتك

رئيس الاتحاد السكندري يتعرض لوعكة صحية بعد الهزيمة من أسوان

قبل ساعات من فرحه.. عريس يفاجأ بمرض صادم ينهي حفل زفافه

الأهلي يتعاقد مع مهاجم سوبر من إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو