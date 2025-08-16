أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟

مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ الكثيرون إلى تشغيل مكيف الهواء أثناء النوم للحصول على بعض الراحة، إلا أن الأمر قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

أبرز أضرار النوم مع التكييف

ويحذر الخبراء من أن النوم في التكييف قد يحمل آثارًا جانبية على الصحة، فإن النوم في غرفة مغلقة مع التكييف لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية غير متوقعة.

وهناك العديد من أضرار النوم مع التكييف، وفقا لما نشر في صحيفة تايمز أوف إنديا، ومن أبرزها ما يلي :

ـ جفاف الجلد والعينين:

تشغيل التكييف يقلل من رطوبة الهواء، ما يؤدي إلى سحب الماء من سطح البشرة وطبقة الدموع الواقية للعينين. النتيجة: جفاف البشرة، تقشر، وعيون حمراء تعاني من الحرقة. كما قد يفاقم الأمر حالات مثل الأكزيما والتهابات الجفون.

ـ تشنجات وآلام عضلية:

النوم في أجواء باردة جدًا يضعف الدورة الدموية ويؤدي لانقباض العضلات لا شعوريًا، خاصة في الرقبة والظهر. كما أن انخفاض الحرارة يقلل مرونة الأنسجة ويزيد من خطر الشد العضلي حتى أثناء الراحة.

ـ اضطرابات النوم:

رغم أن التكييف يمنح راحة مؤقتة، إلا أن البرودة تؤثر على دورة النوم العميق. كما أن التغير المفاجئ من حرارة النهار المرتفعة إلى برودة الليل المفرطة يربك الساعة البيولوجية ويجعل النوم المتواصل أكثر صعوبة.

ـ مشاكل بالجهاز التنفسي:

الهواء البارد الجاف قد يؤدي إلى احتقان صباحي متكرر أو التهابات في الأنف والبلعوم. كما أن ضعف رطوبة الممرات الهوائية يسهّل دخول الفيروسات والميكروبات، وهو ما يجعل الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للإصابة.

ـ تفاقم أعراض الحساسية:

حتى مع تنظيف المكيف، قد يحتوي الهواء على جزيئات غبار أو عفن تسبب الحساسية. وإذا لم تتم صيانة الفلاتر بانتظام، يزداد خطر تراكم البكتيريا والعفن، ما يؤدي إلى تفاقم الربو والحساسية الموسمية.

النوم مع التكييف قد يمنحك برودة مؤقتة، لكنه قد يسبب أضرارًا للصحة إذا لم يُستخدم بشكل صحيح. لذا، ينصح الخبراء بضبط درجة الحرارة على مستوى معتدل، والحفاظ على نظافة الفلاتر وصيانة الجهاز بانتظام.