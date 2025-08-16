قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا
حمزة نمرة بعد نجاح ألبومه: ربنا اداني أكتر مما استحق
فصل المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة في بولاق أبو العلا| فيديو
مخزن في عقار 5 طوابق.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا| فيديو
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا
بعد انتشار الأدخنة.. إخلاء 3 عقارات سكنية بمحيط مخزن بولاق أبو العلا
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟

أضرار النوم مع التكييف
أضرار النوم مع التكييف
آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ الكثيرون إلى تشغيل مكيف الهواء أثناء النوم للحصول على بعض الراحة، إلا أن الأمر قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

 أبرز أضرار النوم مع التكييف

ويحذر الخبراء من أن النوم في التكييف قد يحمل آثارًا جانبية على الصحة، فإن النوم في غرفة مغلقة مع التكييف لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية غير متوقعة.

وهناك العديد من أضرار النوم مع التكييف، وفقا لما نشر في صحيفة تايمز أوف إنديا، ومن أبرزها ما يلي :

ـ جفاف الجلد والعينين:
تشغيل التكييف يقلل من رطوبة الهواء، ما يؤدي إلى سحب الماء من سطح البشرة وطبقة الدموع الواقية للعينين. النتيجة: جفاف البشرة، تقشر، وعيون حمراء تعاني من الحرقة. كما قد يفاقم الأمر حالات مثل الأكزيما والتهابات الجفون.

أضرار النوم مع التكييف

ـ تشنجات وآلام عضلية:
النوم في أجواء باردة جدًا يضعف الدورة الدموية ويؤدي لانقباض العضلات لا شعوريًا، خاصة في الرقبة والظهر. كما أن انخفاض الحرارة يقلل مرونة الأنسجة ويزيد من خطر الشد العضلي حتى أثناء الراحة.

ـ اضطرابات النوم:
رغم أن التكييف يمنح راحة مؤقتة، إلا أن البرودة تؤثر على دورة النوم العميق. كما أن التغير المفاجئ من حرارة النهار المرتفعة إلى برودة الليل المفرطة يربك الساعة البيولوجية ويجعل النوم المتواصل أكثر صعوبة.

أضرار النوم مع التكييف

ـ مشاكل بالجهاز التنفسي:
الهواء البارد الجاف قد يؤدي إلى احتقان صباحي متكرر أو التهابات في الأنف والبلعوم. كما أن ضعف رطوبة الممرات الهوائية يسهّل دخول الفيروسات والميكروبات، وهو ما يجعل الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للإصابة.

ـ تفاقم أعراض الحساسية:
حتى مع تنظيف المكيف، قد يحتوي الهواء على جزيئات غبار أو عفن تسبب الحساسية. وإذا لم تتم صيانة الفلاتر بانتظام، يزداد خطر تراكم البكتيريا والعفن، ما يؤدي إلى تفاقم الربو والحساسية الموسمية.

أضرار النوم مع التكييف

النوم مع التكييف قد يمنحك برودة مؤقتة، لكنه قد يسبب أضرارًا للصحة إذا لم يُستخدم بشكل صحيح. لذا، ينصح الخبراء بضبط درجة الحرارة على مستوى معتدل، والحفاظ على نظافة الفلاتر وصيانة الجهاز بانتظام.

أضرار النوم مع التكييف مشاكل التكييف الصحية التكييف النوم مع تشغيل مكيف الهواء مكيف الهواء النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

الدكتور صابر السيد، عميد الكلية

عميد لغة عربية أسيوط: ما تتعرض له الأمة العربية في عصرنا الحاضر يعصف بمقومات وجودها

وزير الأوقاف يتفقد لجان التصفيات من مسجد عمرو بن العاص

وزير الأوقاف يتفقد لجان التصفيات من مسجد عمرو بن العاص.. صور

الاستغفار

أفضل صيغ الاستغفار لطلب الرزق .. رددها وترقب المعجزات

بالصور

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع

اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

رخيصة جدا.. مادة غير متوقعة تعالج مشاكل البشرة في الصيف

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد