لن تعانى من زيادة الوزن أو السكر أو القلب عند تناول هذه الحبوب .. اكتشفها

تعد بذور الشيا من أشهر الحبوب الغذائية التي زاد انتشارها في السنوات الأخيرة وكشفت الدراسات العلمية أن لها فوائد عديدة عند تناولها باعتدال.

ووفقا لما جاء في موقع medanta نكشف لكم أهم فوائد بذور الشيا الصحية.

غني بأحماض اوميجا 3 الدهنية

بذور الشيا هي أفضل مصدر طبيعي لأوميجا 3 النباتي وهذه الدهون الأساسية ضرورية لوظائف الدماغ وصحة القلب وحصة واحدة منها توفر لك أكثر من 60% من احتياجاتك اليومية من أوميجا 3، معظمها على شكل حمض ألفا لينولينيك (ALA).

تحسين الجهاز الهضمي

بذور الشيا غنية بكمية كبيرة من الألياف التي تُحسّن الهضم وتحافظ على صحة الأمعاء ويُساعد مزيج الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان على انتظام حركة الأمعاء، ويدعم بكتيريا الأمعاء النافعة.

إنقاص الوزن

بذور الشيا تُساعد على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام، مما يُساعد على إنقاص الوزن.

تُساعد هذه البذور على التحكم بالوزن لأنها تتمدد في المعدة بامتصاص السوائل وستشعر بالشبع وستتناول سعرات حرارية أقل بشكل طبيعي طوال اليوم كما يُساعد محتواها العالي من البروتين على الحفاظ على كتلة عضلاتك أثناء إنقاص الوزن.

تنظيم مستويات السكر في الدم



تُحسّن الألياف الموجودة في بذور الشيا حساسية الأنسولين وتُحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم و عند ترطيبها، تُشكّل بذور الشيا طبقةً هلاميةً تعمل كحاجز طبيعي وهذا يُبطئ عملية تحويل الكربوهيدرات إلى سكر ويبقى نسبته ثابتة ويُجنّبك الارتفاع المفاجئ بعد تناول الطعام.

صحة القلب



تجمع بذور الشيا بين أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين، مما قد يقلل الالتهاب ويخفض ضغط الدم ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

غني بمضادات الأكسدة



هذه البذور غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة و مركبات مثل الكيرسيتين والكامبفيرول تُحيّد الجذور الحرة الضارة وتدعم صحة خلاياك.

يدعم صحة العظام



بذور الشيا غنية بالمعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور و حصة واحدة منها تُغطي حوالي 18% من احتياجاتك اليومية من الكالسيوم للحفاظ على قوة عظامك وأسنانك.

يعزز الطاقة والتمثيل الغذائي

المزيج المثالي من الدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة في بذور الشيا يمنحك طاقةً تدوم طويلًا وتُساعد هذه العناصر الغذائية على تحسين عملية الأيض لديك والحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

البروتينات



تحتوي بذور الشيا على ما يقارب 14% من البروتين من حيث الوزن، وهي نسبة عالية عند مقارنتها بمعظم النباتات.

يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية



توفر بذور الشيا العديد من المعادن التي يحتاجها جسمك:

يحافظ الفوسفور على قوة بنية العظام

يساعد الماغنيسيوم العضلات على العمل بشكل صحيح