قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
أول تعليق من مهاجم بورنموث بعد الإساءة العنصرية في أنفيلد
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟
سعر الذهب مساء اليوم السبت 16-8-2025
أمل الحناوي: مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق بولاق أبو العلا.. شاهد
الصحة تكشف عن حقيقة القبض علي شبكة تجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا.. ماذا قالت؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لن تعانى من زيادة الوزن أو السكر أو القلب عند تناول هذه الحبوب .. اكتشفها

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
اسماء محمد

تعد بذور الشيا من أشهر الحبوب الغذائية التي زاد انتشارها في السنوات الأخيرة وكشفت الدراسات العلمية أن لها فوائد عديدة عند تناولها باعتدال.

ووفقا لما جاء في موقع medanta نكشف لكم أهم فوائد بذور الشيا الصحية.

غني بأحماض اوميجا 3 الدهنية

بذور الشيا هي أفضل مصدر طبيعي لأوميجا 3 النباتي وهذه الدهون الأساسية ضرورية لوظائف الدماغ وصحة القلب  وحصة واحدة منها توفر لك أكثر من 60% من احتياجاتك اليومية من أوميجا 3، معظمها على شكل حمض ألفا لينولينيك (ALA).

فوائد منقوع بذور الشيا بالليمون

تحسين الجهاز الهضمي

بذور الشيا غنية بكمية كبيرة من الألياف التي تُحسّن الهضم وتحافظ على صحة الأمعاء ويُساعد مزيج الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان على انتظام حركة الأمعاء، ويدعم بكتيريا الأمعاء النافعة.

 إنقاص الوزن

بذور الشيا تُساعد على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام، مما يُساعد على إنقاص الوزن.

تُساعد هذه البذور على التحكم بالوزن لأنها تتمدد في المعدة بامتصاص السوائل وستشعر بالشبع وستتناول سعرات حرارية أقل بشكل طبيعي طوال اليوم كما يُساعد محتواها العالي من البروتين على الحفاظ على كتلة عضلاتك أثناء إنقاص الوزن.

لماذا تُعد بذور الشيا مثالية للتخسيس؟

تنظيم مستويات السكر في الدم


تُحسّن الألياف الموجودة في بذور الشيا حساسية الأنسولين وتُحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم و عند ترطيبها، تُشكّل بذور الشيا طبقةً هلاميةً تعمل كحاجز طبيعي وهذا يُبطئ عملية تحويل الكربوهيدرات إلى سكر ويبقى نسبته ثابتة ويُجنّبك الارتفاع المفاجئ بعد تناول الطعام.

صحة القلب


تجمع بذور الشيا بين أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين، مما قد يقلل الالتهاب ويخفض ضغط الدم ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.  

أسباب تسارع ضربات القلب المفاجئ

غني بمضادات الأكسدة


هذه البذور غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة و مركبات مثل الكيرسيتين والكامبفيرول تُحيّد الجذور الحرة الضارة وتدعم صحة خلاياك.

يدعم صحة العظام


بذور الشيا غنية بالمعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور و حصة واحدة منها تُغطي حوالي 18% من احتياجاتك اليومية من الكالسيوم للحفاظ على قوة عظامك وأسنانك.

الام الاسنان

يعزز الطاقة والتمثيل الغذائي

المزيج المثالي من الدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة في بذور الشيا يمنحك طاقةً تدوم طويلًا وتُساعد هذه العناصر الغذائية على تحسين عملية الأيض لديك والحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

 البروتينات


تحتوي بذور الشيا على ما يقارب 14% من البروتين من حيث الوزن، وهي نسبة عالية عند مقارنتها بمعظم النباتات.

يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية


توفر بذور الشيا العديد من المعادن التي يحتاجها جسمك:

يحافظ الفوسفور على قوة بنية العظام

يساعد الماغنيسيوم العضلات على العمل بشكل صحيح

بذور الشيا فوائد بذور الشيا السكر في الدم صحة القلب صحة العظام تقوى العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية لمواجهة التحديات العالمية

الهلال الأحمر

متطوعو الهلال الأحمر يشاركون في توعية 14 ألف مستفيد بتعليمات حملة القيادة الآمنة

نتنياهو وسموتريتش

مجدي البدوي: آن الأوان لوصف نتنياهو بمجرم حرب في كل خبر

بالصور

رخيصة جدا.. مادة غير متوقعة تعالج مشاكل البشرة في الصيف

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

لن تعانى من زيادة الوزن أو السكر أو القلب عند تناول هذه الحبوب .. اكتشفها

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

بملايين الدولارات.. سرقة أغلى سيارات شيفروليه من داخل مصنع بأمريكا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟

أضرار النوم مع التكييف
أضرار النوم مع التكييف
أضرار النوم مع التكييف

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد