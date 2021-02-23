ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم سعيد: فتوح لا يصلح لنادي الزمالك.. وعبد الله جمعة الأفضل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:15 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
Advertisements
عبدالله هشام
أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق أن أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك لا يصلح تمامًا للعب بصفوف الفريق ، كما أن طريقة لعبه تناسب الكرة الخماسية ولا تتناسب مع الفريق.

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’  أتمنى الدفع بعبد الله جمعة أساسيًا أمام تونجيث السنغالي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، فهو يتفوق على أحمد فتوح من حيث الخبرات الإفريقية و الناحية الدفاعية والهجومية ، وهو أفضل ظهير أيسر في الفريق.

وفي سياق اخر قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي والكرة المصرية الأسبق أن الجهاز الإداري بنادي الزمالك يتحمل مسئولية الأزمة الأخيرة الخاصة بتأخر وصول بعثة الفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف : الجهاز الإداري يتحمل مسئولية تأخر وصول البعثة إلى السنغال ، بسبب عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية مما أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يقلب تأخره لانتصار على تونجيث السنغالي

الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال

مطار القاهرة يرحب ببعثة نادي الزمالك قبل مواجهة تونجيث السنغالي

الزمالك يخوض غدا تدريبا صباحيًا بالعاصمة السنغالية داكار

عبدالحليم علي يكشف سبب استبعاد روقا من قائمة الفريق

رئيس الزمالك يحفز اللاعبين قبل السفر إلى السنغال

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على 9 محافظات ..فيديو

لا داعي للقلق.. بروتوكول جديد لعلاج مصابي كورونا.. ومستشار الرئيس يكشف التفاصيل

أخبار الفن.. معاناة دينا مع كورونا.. ضيق فى التنفس ونهجان يصيب نجلاء بدر.. مصير ميراث شعبان عبد الرحيم

مصر للطيران تعلن وقف تشغيل 4 طائرات بأسطولها من طراز بوينج.. لهذا السبب

بعد وصول الدفعات الجديدة.. الصحة تعلن كيفية الحصول على لقاح كورونا

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية