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توك شو

عملنا فرحين.. علا رشدي: احتفظت بقطعة من تورتة الفرح لمدة 7 سنوات.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:51 ص
احمد داوود وعلا رشدي
احمد داوود وعلا رشدي
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هاني حسين
كشف الفنان أحمد داوود، كواليس يوم فرحه والفنانة علا رشدي، قائلا:" فرحنا كان هايل وجميل".

وأضاف أحمد داوود في  حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة  "المذاع على قناة " دي إم سي"، :"احنا عملنا فرحين، فرح للعائلة، وفرح للصحاب".

وأوضح أحمد داوود: "عملنا فرح الاصدقاء في العين السخنة، وكان يوم سهل ومتيسر جدا"، مضيفا:"  الزواج وانجاب الاطفال رزق من الله- سبحانه تعالي-".

ومن جهتها، قالت الفنانة علا رشدي:"  احتفظت ببوكيه يوم فرحنا  وعملت برواز وعلقته فيه على باب البيت ومحتفظة بيه حتى الان".

وأضافت علا رشدي:" احتفظت بقطعة من تورتة الفرح  لمدة 7 سنوات؛ كي تكون ذكرى ليوم الفرح، وكانت فكرة احد اصدقائنا".

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