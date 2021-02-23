عملنا فرحين.. علا رشدي: احتفظت بقطعة من تورتة الفرح لمدة 7 سنوات.. فيديو

كشف الفنان أحمد داوود، كواليس يوم فرحه والفنانة علا رشدي، قائلا :" فرحنا كان هايل وجميل".





وأضاف أحمد داوود في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة "المذاع على قناة " دي إم سي"، :"احنا عملنا فرحين، فرح للعائلة، وفرح للصحاب".





وأوضح أحمد داوود: "عملنا فرح الاصدقاء في العين السخنة، وكان يوم سهل ومتيسر جدا"، مضيفا:" الزواج و انجاب الاطفال رزق من الله- سبحانه تعالي-".





ومن جهتها، قالت الفنانة علا رشدي:" احتفظت ببوكيه يوم فرحنا وعملت برواز وعلقته فيه على باب البيت ومحتفظة بيه حتى الان".





وأضافت علا رشدي:" احتفظت بقطعة من تورتة الفرح لمدة 7 سنوات؛ كي تكون ذكرى ليوم الفرح، وكانت فكرة احد اصدقائنا".