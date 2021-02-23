إنجاز جديد لفريق طبي بمركز أورام طنطا

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، فى استئصال عدة أورم متشعبة بالمبايض والبطن لمريضة تبلغ من العمر 76 عامًا، وإنقاذها من الموت المحقق .









ضم الفريق الطبى الدكتور محمد عبد العال، استشاري جراحة الأورام، والدكتورأحمد النجار، أخصائي جراحة الأورام، والدكتور محمد علبية، أخصائي جراحة الأورام ، والدكتور وليد إستشارى التخدير ، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى .





وقال إن المريضة كانت تعانى من استسقاء شديد بالبطن ، وأمراض القلب والسكر والضغط ، وبإجراء التحاليل والأشعة تبين إصابتها بورم سرطانى متشعب بالمبايض والبطن.





وأضاف أن المريضة قامت بأخذ عدة جراعات كيماوى ، أعقبها إجراء عملية جراحية لها استغرقت 4 ساعات ، تم خلالها استئصال عدة أورام كانت متشعبة بالمبايض والبطن ، وتم وضعها بالعناية المركزة بالمركز لمدة أسبوع الى أن تحسن حالتها الصحية وخرجت من المركز .



