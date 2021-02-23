إنجاز جديد لفريق طبي بمركز أورام طنطا

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، فى استئصال عدة أورم متشعبة بالمبايض والبطن لمريضة تبلغ من العمر 76 عامًا، وإنقاذها من الموت المحقق .
ضم الفريق الطبى الدكتور محمد عبد العال، استشاري جراحة الأورام، والدكتورأحمد النجار، أخصائي جراحة الأورام، والدكتور محمد علبية، أخصائي جراحة الأورام ، والدكتور وليد إستشارى التخدير ، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى .
وقال إن المريضة كانت تعانى من استسقاء شديد بالبطن ، وأمراض القلب والسكر والضغط ، وبإجراء التحاليل والأشعة تبين إصابتها بورم سرطانى متشعب بالمبايض والبطن.
وأضاف أن المريضة قامت بأخذ عدة جراعات كيماوى ، أعقبها إجراء عملية جراحية لها استغرقت 4 ساعات ، تم خلالها استئصال عدة أورام كانت متشعبة بالمبايض والبطن ، وتم وضعها بالعناية المركزة بالمركز لمدة أسبوع الى أن تحسن حالتها الصحية وخرجت من المركز .
من جانبه أشار الدكتور إسلام صبرى، مدير المركز، إلى أن عمليات استئصال الأورام تكون صعبة نسبيا، لأنها ليست تقليدية، ولا يدخل الطبيب على التشريح الطبيعى للجسم لأن الورم عبارة عن تشوه فى الخلايا وينتج عنه تشوه فى الأنسجة، متابعا: فى الطبيعى نعرف أماكن الشرايين والأوردة وغيرها، لكن مع الورم نبحث عن الأصل أو الجزء المشوه لاستئصاله دون الإضرار بالمريض، وهذا ما يميز جراحة الأورام عن الجراحة العامة.