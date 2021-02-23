21 مارس.. الحكم على عامل رخام بتهمة قتل شرطي بمنطقة مصر القديمة

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة 21 مارس،للحكم على عامل رخام بتهمة قتل أحد رجال الشرطة أمام مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة .
كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد احالت المتهم الي فضيلة مفتي الجمهورية للبت في قرار اعدامه من عدمه.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، و امانة سر خالد عبد المنعم
كشف امر الاحالة قيام المتهم ملاك . م ، عامل رخام بقتل المجني عليه محمد سعيد عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم وصمم علي تحقيق المنية علي قتل ايا من رجال الشرطة وأعد لذلك الغرض سلاح ابيض سكين وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتي ابصر المجني عليه فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض مبادرا إياه بطعنة استقرت في عنقه قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من اصابات والتي اودت بحياته
وأشار امر الاحالة إلى شروع المتهم في سرقة السلاح الناري والذخائر الخاصين بعهده المجني عليه الا ان اثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لارادته فيه الا و هو ضبطه والجريمة متلبسا بها