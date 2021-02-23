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حوادث

21 مارس.. الحكم على عامل رخام بتهمة قتل شرطي بمنطقة مصر القديمة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:07 م
صدى البلد
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رامي المهدي
حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة 21 مارس،للحكم على عامل رخام بتهمة قتل أحد رجال الشرطة أمام مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة .

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد احالت المتهم الي فضيلة مفتي الجمهورية للبت في قرار اعدامه من عدمه. 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين  أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، و امانة سر خالد عبد المنعم 

كشف امر الاحالة قيام المتهم  ملاك . م ، عامل رخام بقتل المجني عليه محمد سعيد عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية  وعقد العزم وصمم علي تحقيق المنية علي قتل ايا من رجال الشرطة وأعد لذلك الغرض سلاح ابيض سكين وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتي ابصر المجني عليه فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض مبادرا إياه بطعنة استقرت في عنقه قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من اصابات والتي اودت بحياته

وأشار امر الاحالة إلى شروع المتهم في سرقة السلاح الناري والذخائر الخاصين بعهده المجني عليه الا ان اثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لارادته فيه الا و هو ضبطه والجريمة متلبسا بها
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