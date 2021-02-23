نبيل الحلفاوي يعلق على تعادل الزمالك أمام توينجيت السنغالي

علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة الزمالك أمام فريق توينجيت السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.







وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏‏‏هارد لك لنادي الزمالك.. أدي شوطا ثانيا قويا.. لكن النادي السنغالي نجح في الصمود دفاعيا ثلاثاء غير موفق للكرة المصرية ما زلنا في البدايات والنقاط تنتظر من يقتنصها".





ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز أمام مضيفه توينجيت السنغالي، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.







التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية فى المركز الثاني خلف الترجي التونسي صاحب الثلاث نقاط والذي ينتظر ما ستسفر عنه نتيجة مباراته أمام مولودية الجزائر، بينما ارتفع رصيد توينجيت السنغالي إلى نقطة من مباراتين.







وكان الزمالك قد تعادل مع مولودية الجزائر الجزائري في الجولة الأولى على استاد القاهرة، بينما تعرض تونجيث للهزيمة في اللقاء الماضي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.

