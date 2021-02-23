ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيل الحلفاوي يعلق على تعادل الزمالك أمام توينجيت السنغالي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:37 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
Advertisements
مصطفى كرم

علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة الزمالك أمام فريق توينجيت السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏هارد لك لنادي الزمالك.. أدي شوطا ثانيا قويا.. لكن النادي السنغالي نجح في الصمود دفاعيا ثلاثاء غير موفق للكرة المصرية ما زلنا في البدايات والنقاط تنتظر من يقتنصها".


ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز أمام مضيفه توينجيت السنغالي،  فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.


التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية فى المركز الثاني خلف الترجي التونسي صاحب الثلاث نقاط والذي ينتظر ما ستسفر عنه نتيجة مباراته أمام مولودية الجزائر، بينما ارتفع رصيد توينجيت السنغالي إلى نقطة من مباراتين.


وكان الزمالك قد تعادل مع مولودية الجزائر الجزائري في الجولة الأولى على استاد القاهرة، بينما تعرض تونجيث للهزيمة في اللقاء الماضي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قرعة نارية للأبيض.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري الأبطال

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يقلب تأخره لانتصار على تونجيث السنغالي

قائد مولودية الجزائر لـ صدى البلد: النقطة من الزمالك مكسب واللقاء كان صعبا

مجموعة الزمالك في ابطال إفريقيا.. الترجي يتصدر والأبيض ثالثا

بعثة الزمالك تصل السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيت بـ أبطال إفريقيا

مجموعة الزمالك.. الترجي في ضيافة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا الليلة

ترشيحاتنا

مهاجم سيمبا لـ صدى البلد: موسيماني لم يظلمني .. لقد جعلني قويا

أول قرار لـ بعثة الأهلي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

كهربا يتصدر تويتر بعد خروجه من مباراة الأهلى و سيمبا التنزاني

يجبر ابنته على مشاهدة أفلام إباحية وهتك عرضها على سرير الزوجية في الشيخ زايد

كان نفسى ابني يحملني للقبر .. رجاء حسين تتأثر بوفاة نجلها .. فيديو

عديم الفائدة.. مفاجأة غير متوقعة للدول الغنية حول لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأورنج الفسفوري .. صبا مبارك تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال .. شاهد

بـ الجلد.. جوهرة بإطلالة رياضية تخطف الأنظار.. شاهد

طريقة عمل كفتة صينية بطريقة سورية.. 4 وصفات مختلفة