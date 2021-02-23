ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مفتي الجمهورية: التأسلم السياسي خطر على الأوطان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:32 م
مفتي الجمهورية: التأسلم
مفتي الجمهورية: التأسلم السياسى خطر على الأوطان
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن التأسلم السياسي خطر على الأوطان، وعلماء الأزهر بذلوا -ولا زالوا يبذلون- الكثير من الجهود لمواجهته ومواجهة الفكر المتطرف، واستغلال الدين.


جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "التأسلم السياسي" التي يحضرها فضيلة المفتي ووزير الشباب وتنظمها وزارة الشباب، من أجل توعية الشباب وعدم الخلط بين المفهوم الديني والمفهوم السياسي.


وأضاف أننا في حاجة إلى تكاتف المؤسسات الدينية وغيرها من مؤسسات الدولة لمواجهة التأسلم السياسي، كما أننا بحاجة إلى شباب واعٍ مدرك لهذه الأخطار.


وأشار إلى أن الشعب المصري أدرك خطر جماعة الإخوان، ولفظوا فكرهم وما يبثونه من سموم عبر قنواتهم الإعلامية.


وفرق المفتي بين التدين والتشدد، فالتدين يكون مهذبًا متفقًا مع ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن المتدين الحق يلجأ لأهل الاختصاص، ويأخذ فتواه من مصدر موثوق به، ومتخصص، ولا يلجأ لغيرهم حتى لا يضل الطريق.


وفي ختام الندوة كرم وزير الثقافة فضيلة مفتي الجمهورية، بمنحه درع الوزارة؛ تقديرًا لما بذله من جهود في مواجهة الفكر المتطرف والتأسلم السياسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المفتي لسفير كازاخستان: مستعدون لدعمكم في مجال التدريب على مهارات الإفتاء

طلاب جامعة المنوفية في لقاء مع مفتي الجمهورية ووزير الشباب

التأسلم السياسي .. وزير الشباب والرياضة ومفتي الجمهورية في لقاء حواري عن عدم خلط المفاهيم الدينية بالسياسية | صور

مفتي الجمهورية: جماعة الإخوان استغلت الدين للوصول إلى السلطة

ترشيحاتنا

حقيقة نزع ملكية الوحدات من أصحابها في حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري..فيديو

حقيقة زواج صافيناز بوزير في دولة عربية

شوبير يعلق على هزيمة الأهلي أمام سيمبا التنزاني

موسيماني يتصدر تويتر بعد هزيمة الأهلي أمام سيمبا

ضبط مخدرات بـ 250 مليون دولار داخل صناديق شحنة موز .. فيديو

أول رد فعل برلماني لغرق مركب الإسكندرية: احذروا من رحلات الموت بالبحر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأورنج الفسفوري .. صبا مبارك تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال .. شاهد

بـ الجلد.. جوهرة بإطلالة رياضية تخطف الأنظار.. شاهد

طريقة عمل كفتة صينية بطريقة سورية.. 4 وصفات مختلفة