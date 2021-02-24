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مرأة

بإطلالة خلابة.. سارة الشامي تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:19 ص
سارة الشامي
سارة الشامي
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آية التيجي
تألقت الفنانة سارة الشامى في صورة جديدة قامت بنشرها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وظهرت بإطلالة خلابة وساحرة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.




وظهرت سارة الشامى، وهي ترتدي توب كت باللون الأسود المشجر بالورود، وهو ما أبرز من رشاقتها وأناقة إطلالتها.


وأكملت  سارة الشامى إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اعتمدت على جمال بشرتها الرقيقة والمميزة، فقامت بإختيار الآي لاينر باللون الأزرق اللامع مع الماسكرا والكحل الأسود وذلك حتى تبرز  جمال عينيها ، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.


وتركت شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها وظهرها بطريقة ناعمة وبسيطة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


وأكملت سارة الشامي، إطلالتها باختيار الأكسسوارات البسيطة؛ حيث اختارت اسورة ذهبية مع قرطين ناعمين من نفس الون وبعض الخواتم العصرية البسيطة لتتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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