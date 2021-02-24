بإطلالة خلابة.. سارة الشامي تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها









وظهرت سارة الشامى ، وهي ترتدي توب كت باللون الأسود المشجر بالورود، وهو ما أبرز من رشاقتها وأناقة إطلالتها.









وأكملت سارة الشامى إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اعتمدت على جمال بشرتها الرقيقة والمميزة، فقامت بإختيار الآي لاينر باللون الأزرق اللامع مع الماسكرا والكحل الأسود وذلك حتى تبرز جمال عينيها ، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.









وتركت شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها وظهرها بطريقة ناعمة وبسيطة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.







