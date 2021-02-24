سالي سعيد تنتهي من تصوير مسلسل 360 ساعة لايف شو

انتهت الاعلامية والممثلة سالي سعيد من تصوير بطولة مسلسل جديد بعنوان "360 ساعة لايف شو" وهو مسلسل يدور في كواليس عالم التريندات والسوشيال ميديا وتتكتم الشركة المنتجة للمسلسل تفاصيله وهو في مرحلة المونتاج حاليا.





المسلسل من بطولة : فريق مسرحية ١٩٨٠ وانت طالع. التي كانت قد حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها منذ عدة سنوات وحصلت على اشادات نقدية وجماهيرية كبيرة وقت عرضها.





وهم حاتم صلاح ومحمد جبر ووليدعبد الغني ومحمد خليفه وبيريهان هاني ومي صلاح وحسن خالد وعاصم رمضان ونور سليمان هبه الكومي محمود عبد العزيز وسالي سعيد من تأليف واخراج : محمود جمال حديني.





سالي كانت قد لعبت من قبل دور شروق في مسلسل تم عرضه عبر موقع التواصل الاجتماعي اليو تيوب باسم "سجن إختياري" من تأليف وإخراج محمود جمال.





وحاليا يعرض لسالي مسرحية "سالب واحد" من اخراج عبد الله صابروالحاصلة على المركز الاول في عروض معهد فنون مسرحية الذي تدرس به سالي في الصف الثاني منه.





وكانت سالي قد حصلت على جائزة افضل ممثلة بمهرجان يوسف شاهين عن الفيلم الروائي القصير"ميكروفون" وقدمت افلام "متراقبة"و |"سد خانة" و"لمسة"





سالي قدمت من قبل برامج "صباح اليوم" مع احمد خيري و"وإنتوا بصحة وسعادة" مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي و "اوضتين وصالة" و"ضحك ولعب وجد" وع هند جاد قدمت "حالة جديدة" وكلها برامج تمت إذاعتها عبر راديو 9090.