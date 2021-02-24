أهالي عزبة أبوزيد في الشرقية: نعاني من تدني الخدمات

حالة من الغضب والاستياء الشديد يعيشها سكان عزبة أبوزيد بمركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية، بسبب تدني مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحي، وتراكم تلال القمامة والمواقف العشوائية، وتهالك شبكة الطرق التي تعرض حياتهم للخطر.





يقول أحمد عصام، أحد سكان القرية، في رسالته من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، "القرية محرومة من خدمات الصرف الصحي، في حين أن جميع المنازل مقامة على «طرنشات»، الأمر الذي يعرض جدران المنازل للتآكل بسبب قرب المياه الجوفية من سطح الأرض، إضافة لمياه الشرب غير الصالحة للاستخدام الآدمي".





وأضاف "نطالب برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصةً في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى توصيل خدمة الغاز الطبيعي".





وأشار إلى أنه يجب توصيل الغاز الطبيعي لعموم قرية حيث أنها محرومة من هذه الخدمة ، كما نحتاج الى مدرسة للتعليم الأساسي ومدرسة إعدادية لتخفيف المعاناة عن أبنائنا للوصول إلى مدارسهم، كما نطالب بتوفير مخبز بلدي.





وناشد سكان القرية المسئولين إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية) حيث إننا فى أمس الحاجة الى هذا المشروع.





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