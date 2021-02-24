مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-2-2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الأربعاء العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
أتالانتا × ريال مدريد - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
توتنهام × وولفسبيرجر النمساوى – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
الهلال السودانى × مازيمبى الكونغولى – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
برشلونة × إلتشي – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيم أولمبيك × لوريان – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 6