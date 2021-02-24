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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-2-2021 والقنوات الناقلة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:59 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تنطلق اليوم، الأربعاء العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2    

أتالانتا × ريال مدريد - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1     

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

توتنهام × وولفسبيرجر النمساوى – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1     
 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

الهلال السودانى × مازيمبى الكونغولى – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة × إلتشي – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3      

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيم أولمبيك × لوريان – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
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