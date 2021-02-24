خلوة الخمسين تبحث تعزيز تنافسية الإمارات عالميا.. 17.9 مليار درهم صفقات آيدكس ونافدكس في 3 أيام.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدرت أنباء انطلاق "خلوة الخمسين" عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، فضلا عن مبيعات معرض "آيدكس" و"نافدكس" 2021.









وانطلقت يوم أمس، الثلاثاء، أعمال "خلوة الخمسين" برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة وزراء الحكومة.









وتهدف جلسات الخلوة الوزارية إلى تطوير استراتيجية متكاملة للخمسين عامًا المقبلة، بما يرسخ مكانة الإمارات الريادية في المنطقة.









كما أثنى الشيخ بن راشد والشيخ بن زايد على جهود أعضاء فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذين يمثلون مجموعة من خيرة الكفاءات العلمية والهندسية والبحثية في دولة الإمارات، وفقا لصحيفة "الاتحاد".









وتأتي "خلوة الخمسين" ضمن جهود الحكومة الإماراتية واستعداداتها الرامية إلى صياغة الأطر الاستراتيجية ومحاور العمل في القطاعات الحكومية والخاصة للخمسين عامًا المقبلة، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الدولة لتكون من بين الأفضل والأكثر تميزًا في العالم، وبما يرسخ مكانتها وموقعها الإقليمي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.









كانت أول خلوة وزارية عُقدت في عام 2006، تلتها الخلوة الوزارية في باب الشمس في عام 2007، والخلوة الوزارية في استراحة "ضدنا" في إمارة الفجيرة عام 2007، والخلوة الوزارية في جبل الظنة بأبوظبي في عام 2007، والخلوة الوزارية في قصر السراب في المنطقة الغربية في عام 2010، والخلوة الوزارية في جزيرة صير بني ياس في عام 2013، والخلوة الوزارية التي عقدت تحت شعار "ما بعد النفط" في منتجع باب الشمس بدبي في عام 2016.









كما اهتمت الصحف على رأسها "البيان" بإعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 12 صفقة بقيمة 5.589 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها معرضا «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إلى نحو 17.913 مليار درهم خلال 3 أيام.









وبحسب العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، فإن إجمالي الصفقات الخارجية بلغ 1.164 مليار درهم بنسبة 21% من إجمالي قيمة الصفقات.









وأضاف أن الصفقات المحلية بلغت 4.425 مليارات درهم بنسبة 79%، مشيرًا إلى أن الصفقات توزعت على 6 شركات خارجية و6 شركات محلية.









فيما قال االمتحدث الرسمي للمعرض إن أهم الصفقات المحلية تم عقدها مع شركة «ياس القابضة» لشراء راجمات وصواريخ نوع CHUNMOO الكورية لصالح القوات البرية بقيمة 2.955 مليار درهم.









عربيا، اهتمت الصحف بالاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن.









وقال رئيس الوزراء العراقي إنه بحث مع بايدن تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في محاربة تنظيم داعش، وأضاف في تغريدة على تويتر " أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية".









وأبرزت الصحيفة ذاتها تقريرا لموقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الاتصال بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، الأربعاء.









وأضاف الموقع أن المكالمة لو جرت كما هو مزمع فستكون الأولى لبايدن كرئيس مع العاهل السعودي.







كما اهتمت الصحف بوصول عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 111.97 مليون شخص، وفقا لإحصاء لوكالة "رويترز".



بينما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و584385، حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.







عالميا، اهتمت "الخليج" ببدء تحقيقات جديدة حول الإخفاقات الأمنية لهجوم الكونجرس في السادس من يناير الماضي، حيث يستمع أعضاء مجلس الشيوخ إلى مسئولين أمنيين كانوا في الخدمة عندما قامت مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، بنهب المبنى ودفعهم للفرار للنجاة بحياتهم.











وبحسب الصحيفة، فإن رئيس شرطة الكابيتول السابق ستيفن سوند، الذي استقال بعد الهجوم، سيكون الشخصية المحورية لتقديم المعلومات الضرورية حول جميع جوانب الاستجابة الأمنية.









