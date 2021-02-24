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توك شو

السن مجرد رقم.. The 30 show يدعم الشباب المقبلين على الـ 30

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:18 ص
ايه عبد الحكيم
ايه عبد الحكيم
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ريهام فيكتور
قالت آية عبد الحكيم، مقدمة برنامج The 30 show، إن البرنامج يذاع على منصات التواصل الاجتماعي، وتدور فكرته حول تجارب الناس بعد سن الـ 30، وأن السن عبارة عن رقم فقط.


وأضافت آية عبد الحكيم، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن": "إننا نناقش إحساس الشباب المقبلين على سن الثلاثين من خلال البرنامج".


وقال طارق عباس، مقدم برنامج The 30 show: "إننا بدأنا بطرح فكرة ليه بنخاف من سن الـ 30"، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي وراء الخوف والرهبة هو فرض المجتمع عليك أن هذه السن تعنى الجواز والأولاد والاستقرار الأسرى.


وأضاف مقدم برنامج The 30 show، أن المجمع يفرض عليك عدم الانطلاق والحرية مثل سن العشرينات تحت مسمى "خلاص بقى انت كبرت".


وأكد أن المجتمع يطلب منك بعض المعايير في شخصيتك وحياتك لا بد أن تصل إليها قبل سن الـ 30، وهو سبب آخر لخوف الشباب من هذه السن.
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