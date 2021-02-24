خلال 24 ساعة.. مدينة عربية تتخطى الـ 4000 إصابة بكورونا









أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 376,441.





وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها اليوم ان العاصمة الاردنية عمان سحبت وحدها خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 2726 إصابة، لافتة الي أن عدد الحالات النشطة في المملكة حاليًّا بلغ 30,809 حالة.





كما سجلت الصحة الاردنية 22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4611) حالة.





فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (232) حالة، فيما غادرت (136) حالة، منوعة الي إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغت 1178 حالة.





كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1807) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (341,021) حالة.



