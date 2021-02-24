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أخبار البلد

تكليف الدكتور محمود يس متحدثا رسميا باسم هيئة الدواء المصرية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:42 م
صدى البلد
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محمد غالي
كلفت هيئة الدواء المصرية، الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة، متحدثا رسميا باسم هيئة الدواء المصرية، إلى جانب عمله الحالي كرئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة، وذلك خلفا للدكتور علي الغمراوي.

وفي إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات التى يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لكافة المواطنين، وفى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطن المصري، والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذو جودة عالية؛ أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و "استرازينيكا / AZD 1222".
وصرح الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاحي " سبوتنيك V" و "استرازينيكا / AZD 1222" المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.
وأضاف، أنه بعد ترخيص هذين اللقاحين فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية أربع لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحي "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، وأن هيئة الدواء تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.
يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.
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